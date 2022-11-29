У мережі розгорівся справжній скандал. Мілу Куніс звинувачують у низькому інтелекті.

Голлівудська актриса Міла Куніс, яка підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення, назвала борщ "російським супом".

В інтерв'ю Harper's BAZAAR вона розповідала про своє харчування і що їй готує мама. В її раціоні виявилися українські борщ і вареники, проте актриса назвала їх російськими стравами.

"Російська їжа - це завжди багато страв. Можна почати з пельменів або вареників. Можна говорити про борщ – російський суп з буряком. Але якщо ви не любите буряк, не їжте його. Росіяни люблять копчену рибу, смажену рибу або просто рибу. Росіяни, ой українці... Ми живемо в часи, коли я більше не знаю, як себе називати", – сказала Куніс.

Реакція мережі на висловлювання Міли Куніс

"Ти можеш народитися в Україні, зібрати 30 мільйонів доларів допомоги для України, але так і не зрозуміти різницю між Russians і Ukrainians"

"Блін, аж сумно стало"

"Безпринципна тварина, яка вирішила попіаритися на тему України. Кілька років тому Куніс рвала на собі сорочку і всім доводила, що не має відношення до України і що вона - росіянка"

"Там, мабуть, з щелепою проблеми, ця кістка тисне на іншу півкулю. Немов людина живе, щось робить там, допомагає, а не спорожнятися в умивальник забуває"

"Людина з низьким інтелектом. Просто сором"

Як Міла Куніс підтримує Україну

Міла Куніс і її чоловік Ештон Катчер активно підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. На початку березня зіркова пара оголосила про те, що відкриває збір грошей для допомоги українцям.

Їм вдалося зібрати 35 мільйонів доларів, які передали в благодійний фонд Flexport.org і сервіс по оренді житла Airbnb.org. за допомогою цих коштів біженцям з України змогли надати безкоштовне житло та медикаменти.

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