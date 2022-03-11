Зіркова голлівудська сім'я допомагає збирати гроші для України.

Актори Міла Куніс і Ештон Катчер 3 березня запустили сторінку GoFundMe з метою зібрати $30 млн для організацій, які допомагають нужденним.

Пара опублікувала звіт про виконану роботу на сторінці Ештона Катчера. У відео Ештон і його дружина-українка Міла Куніс кажуть, що вже зібрали $20 млн для України і продовжують збір.

"Спасибі всім, хто допоміг нам заробити $20 млн менш ніж за тиждень. Ми можемо це зробити. Ми можемо досягти нашої мети. Разом. Тому що ми разом з Україною. #standwithukraine", - сказав актор.

Міла і Ештон подякували всім, хто робить пожертви і кажуть, що разом ми велика сила, і ця підтримка зараз дуже багато значить для них. Саме подружжя зробило пожертвування Україні в розмірі $3 млн.

Нагадаємо, що Міла Куніс народилася в Чернівцях в 1982 році, а коли дівчинці було 8 років, її сім'я емігрувала в США.