Ксенія залишила на своїй сторінці в Instagram лише рекламні дописи з Еллертом, а решту видалила. У чому причина, поки невідомо.

Мережу заполонили чутки про те, що героїня "Холостячки", відома українська актриса Ксенія Мішина розірвала стосунки з переможцем шоу Олександром Еллертом.

Так, фанати помітили, що Ксенія видалила деякі кадри з коханим та відписалася від нього в Instagram.

Підігріли чутки про розставання пари й останні світлини на сторінці Мішиної в соцмережі зі святкування дня народження її сина Платона: там немає ні Еллерта, ні його доньки Елі.

У коментарях під цим дописом акторки її засипали запитаннями, а де ж її обранець та його донька.

Що відомо про стосунки Мішиної та Еллерта

18 грудня 2020 року відбувся фінал проекту "Холостячка" з Ксенією Мішиною, в якому актриса відповіла взаємністю на освідчення Олександру Еллерту.

Згодом пара почала жити разом. Вони неодноразово ділилися спільними світлинами. Також Ксенія та Олександр разом з дітьми від попередніх шлюбів їздили на відпочинок.

Крім того, й Мішина, і Еллерт не соромилися публічно говорити про кохання, а також говорили про майбутнє весілля.

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Автор: Ольга Робейко