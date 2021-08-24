Володимир Зеленський нагородив артиста почесним званням.

Президент України Володимир Зеленський нагородив співака Monatik званням Заслуженого артиста України.

Відзначимо, що Monatik вийшов на сцену в чорному костюмі з білою сорочкою. Він вибігав дуже щасливий і задоволений. Ймовірно, на це звання він чекав дуже довго. І ось нарешті це сталося.

Чим відомий Monatik

Monatik - не тільки артист і музикант, а й наставник українського вокального талант-шоу "Голос. Діти" (2016, 2017) та "Голос країни" (2019, 2020). У 2016 і 2019 роках став переможцем у номінації "Співак року" за версією української музичної премії "M1 Music Awards". 9 травня 2017 року англомовною версією пісні "Кружит" відкрив перший півфінал 62-го Міжнародного конкурсу пісні Євробачення, що проходив у Києві.

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Автор: Діана Могилєвич