Легендарна італійська актриса поділилася з шанувальниками знімком зі стильної фотосесії.

Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram новий знімок свого розкішного образу з недавньої фотосесії.

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Вона поділилася кадром з фотосесії для журналу Sorbet. На фото Беллуччі постала тільки в чорних прозорих рукавичках і розкішному корсеті, який підкреслив витончену фігуру актриси, а в руках вона тримає пишну спідницю рожевого кольору. На шиї у Белуччі вишукане кольє від cartier. Волосся актриси укладене в об'ємну зачіску з легкими локонами, вона закрила очі, показавши насичений нюдовий макіяж.

У підписі під фото знаменита актриса побажала всім приємних вихідних.

Автором знімка, зробленого в латнському кабаре Paradis, стала німецький фешн-фотограф Еллен фон Унверт. Вона отримала популярність, коли зняла Клаудіу Шиффер для реклами джинсів Guess?. Більшість робіт Еллен присвячено еротичній жіночності.

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Автор: Ірина Погоріла