Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram новий знімок свого розкішного образу з недавньої фотосесії.
Читайте такожЗнаменита Моніка Беллуччі постала в чуттєвому образі
Вона поділилася кадром з фотосесії для журналу Sorbet. На фото Беллуччі постала тільки в чорних прозорих рукавичках і розкішному корсеті, який підкреслив витончену фігуру актриси, а в руках вона тримає пишну спідницю рожевого кольору. На шиї у Белуччі вишукане кольє від cartier. Волосся актриси укладене в об'ємну зачіску з легкими локонами, вона закрила очі, показавши насичений нюдовий макіяж.
У підписі під фото знаменита актриса побажала всім приємних вихідних.
Автором знімка, зробленого в латнському кабаре Paradis, стала німецький фешн-фотограф Еллен фон Унверт. Вона отримала популярність, коли зняла Клаудіу Шиффер для реклами джинсів Guess?. Більшість робіт Еллен присвячено еротичній жіночності.
Новини по темі
- Моніка Беллуччі в компанії молодого манекенника знялася у фотосесії для модного глянцю
- Моніка Беллуччі в сукні від відомого дизайнера постала в цікавому образі
- Моніка Беллуччі порадувала шанувальників архівним знімком
- Моніка Белуччі в наряді від легендарного дизайнера підкорила шанувальників
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram