Ярослав Лодигін зазначив, що представник України на міжнародному пісенному конкурсі не повинен виступати в РФ.

Ярослав Лодигін, який обіймав посаду головою оргкомітету національного відбору на Євробачення-2022, прокоментував своє звільнення. Він вказав, що плутанина з результатами сталася через людську та технічну помилки.

Про це Лодигін повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, схожі ситуації були у Швеції, а також на церемонії "Оскар", але українці занадто бурхливо відреагували.

"Це сталося посеред небувалого загострення у війні, коли наші нерви напружені, а російські інформаційні війська ведуть численні атаки для того, щоб посіяти розбрат між нами. І музичний конкурс, який повинен об'єднувати українців, вкотре роз'єднав", - йдеться в повідомленні.

За його словами, представник України на міжнародному пісенному конкурсі не повинен виступати в Росії. При цьому він запевнив, що оргкомітет діяв відповідно до правил і законів України.

Також Лодигін зазначив, що для запобігання подібних ситуацій в майбутньому необхідно посилити правила і навчитися прощати.

"Я вважаю, вихід в тому, щоб вчитися прощати. Не тільки кенселити (скасовувати) людей - це легко, але й приймати назад. Особливо тих, хто визнав свої помилки. Це збагатить нацвідбір, тому що таких артистів, будемо Відверті, у нас в країні дуже багато. Це збагатить країну, тому що таких людей у нас ще більше. Механізми реабілітації, моральної амністії з урахуванням термінів давності проступку повинні бути в правилах. Я хочу жити в країні, де помилку можна допустити та можна виправити", - пояснив екс-голова оргкомітету.

Скандал на нацвідборі Євробачення-2022 - що відомо

12 лютого Аліна Паш здобула перемогу у фіналі нацвідбору на Євробачення-2022. Не обійшлося без скандалів. З'ясувалося, що співачку в 2019 році внесли в базу сайту "Миротворець". Причина полягала в тому, що співачка нібито незаконно відвідувала Крим.

Після цього Аліна Паш відреагувала на скандал навколо Євробачення. Вона надала докази того, що вона відвідувала окупований Крим законно, через український кордон. Але згодом співачку звинуватили в підробці довідки про поїздку до Криму.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що 18 лютого група підпише з "Суспільним" договір і заявить про свою участь у "Євробаченні" від України.

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