Співачка закликала жінок стежити за своїм здоров'ям.

Українська співачка Надя Дорофєєва регулярно нагадує жінкам, що потрібно стежити за своїм здоров'ям. До прикладу вони навела ситуацію, коли лікарі вчасно виявили у неї фіброаденому (доброякісна пухлина в молочній залозі, - УНІАН).

Саме завдяки тому, що Дорофєєва вчасно звернулася до мамолога, фахівцям вдалося видалити пухлину без серйозних для її здоров'я наслідків.

Як зізналася Надя, зараз про цю недугу їй нагадує тільки невеликий шрам.

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"Я сама переконалася – нехтувати здоров'ям не можна. Так що, дівчата, бережіть себе і вчасно звертайтеся до лікаря. І якщо вам потрібен був знак, щоб сходити і зробити жіночий чек-ап, то ось він!" - написала Додо в Instagram.

Пухлина у знаменитостей

У 2022 році стало відомо, що у зірки "Основного інстинкту" Шерон Стоун виявили фіброзну пухлину. Лікарі наполягали на тому, що її потрібно видаляти.

Крім того, нещодавно росЗМІ почали "розганяти" інформацію про те, що і у Алли Пугачової є пухлина. На таку думку їх підштовхнула опухла рука Примадонни.

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