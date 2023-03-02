Повідомляється про те, що у Примадонни проблеми з рукою.

Нещодавно в мережі з'явилося фото з концерту латвійської співачки Лайми Вайкуле, на якому була присутня її подруга Алла Пугачова. Тоді російські ЗМІ більше зацікавилися тим, що співачки підтримують зв'язок і часто бачаться. Тим більше вони обидві засудили війну в Україні.

Однак зараз вони підтвердили слова наближених до зірок людей про те, що у Примадонни проблеми зі здоров'ям. Як повідомляється в Telegram-каналі "НеМалахов", у Алли Борисівни на руці пухлина.

"До речі, подивіться, що за пухлина у Алли Борисівни на руці... Страшно", - повідомляють росЗМІ.

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"Хвороба" Пугачової

Раніше російський співак Бедрос Кіркоров заявив, що Примадонна поїхала в Ізраїль не просто так. За його словами, причина її переїзду криється не в засудженні кремлівського режиму, а в тому, що вона хвора. І нібито в Ізраїлі вона проходить лікування. Однак, чим саме хвора Пугачова - він не сказав.

Крім того, музичний критик Сергій Сосєдов неодноразово говорив, що Алла Борисівна вже не та.

"Вона весь час лікується. Ледве ходить. Ви б пройшли поруч - не зрозуміли б, що це вона. Вона горбата, горб величезний, ходить немов, дріботить і весь час дивиться в підлогу. Взагалі, це жалюгідне видовище", - заявив Сосєдов.

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