Судячи з коментарів, шанувальники в захваті від фото зі співачкою.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва (Dorofeeva) насолоджується відпочинком на Балі й ділиться зі своїми дописниками в Instagram спокусливими фото в бікіні.

Читайте такожБез брів і вій: Алла Пугачова налякала фото без макіяжуЦього разу артистка опублікувала в соцмережі знімок, на ньому вона постала в "голому" купальнику — тілесного кольору, через який здається, що знаменитість взагалі оголена.

"Нюдовий настрій", - підписала фотографію Дорофєєва.

Так, в кадрі Надя продемонструвала ідеальну фігуру і виставила сідниці на камеру.

Судячи з коментарів, шанувальники в захваті від фото зі співачкою, її засипали компліментами: "Красуня", "Вогонь", "Богиня", "Секс", "Нереальна краса".

Хто така Надя Дорофєєва

Дорофєєва — популярна українська співачка, екс-учасниця гурту "Время и Стекло". Найпопулярніші пісні колективу - "Ім'я 505", "Троль", "На стилі".

19 листопада 2020 року артистка вирушила в сольне плавання під псевдонімом DOROFEEVA. Артистка представила свій дебютний кліп на трек Gorit.

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Автор: Ольга Робейко