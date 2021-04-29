Вибори до Держдуми заплановані на 19 вересня.

Колишня солістка російської групи «Тату» Юлія Волкова подала документи для участі в попередньому голосуванні «Єдиної Росії» з відбору кандидатів партії на вибори до Держдуми.

«Зробила перший крок», – написала Волкова під знімком в Instagram, на якому вона позує біля таблички партії.

При цьому екс-солістка процитувала одну з найпопулярніших пісень «Тату»: «Нас не догонят».

Вибори до Держдуми РФ

Як відомо, участь у праймеріз - це обов'язкова умова для висунення кандидата від «Єдиної Росії» на вибори. У 2021 році вони пройдуть по всій Росії з 24 по 30 травня.

А вибори до Держдуми заплановані на 19 Вересня.

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Автор: Катерина Шварц