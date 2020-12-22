Співачка сфотографувалася на тлі ялинки.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона постала разом зі своєю подругою Ганною. Дівчата сиділи на шкіряному дивані, а в руках тримали червоні чашки. Настя постала в чорній шовковій спідниці і білій кофті, а її подруга одягла червону сукню довжини міді.

Дівчата сфотографувалися на тлі ялинки, яку вже встигли нарядити. А на столі лежав різдвяний вінок, всередині якого стояли свічки.

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Автор: Діана Могилєвич