Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона постала разом зі своєю подругою Ганною. Дівчата сиділи на шкіряному дивані, а в руках тримали червоні чашки. Настя постала в чорній шовковій спідниці і білій кофті, а її подруга одягла червону сукню довжини міді.
Дівчата сфотографувалися на тлі ялинки, яку вже встигли нарядити. А на столі лежав різдвяний вінок, всередині якого стояли свічки.
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