4 травня співачці виповнилося 34 роки.

Українська співачка Настя Каменських 4 травня святкує свій день народження. Артистці сьогодні виповнилося 34 роки.

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Більшість українців знають Настю як сексуальну красуню, яка своєю красою здатна затьмарити кожного. Її кучеряві локони гідні окремої уваги, а яскрава зовнішність зробила її такою, що вона дуже запам'ятовується.

На честь її дня народження пропонуємо згадати, який шлях вона пройшла в музичній кар'єрі, як влаштувала своє особисте життя, а також про її найбільшу мрію.

Настя Каменських: кар'єра

Настя народилася в родині музикантів, тому й не дивно, що вона обрала для себе саме таку професію. Її мама Лідія була співачкою Національного академічного народного хору імені Г. Г. Верьовки, а батько - концертним директором цього ж хору. Також у Насті є зіркова хрещена - Алла Кудлай.

Кар'єра співачки почалася в 2004 році, коли вона виступила на фестивалі "Чорноморські ігри", зібравши нагороди і гран-прі фестивалю. Через рік на сцені в Лондоні їй була присуджена нагорода UBN Awards в номінації "Відкриття року".

У 2006 році вона почала виступати разом з Потапом в дуеті "Потап і Настя". Через 11 років Каменських припинила співпрацю з Mozgi, створила компанію NICE2CU і запустила сольний проект NK.

За час сольного плавання фатальна красуня випустила кілька альбомів, в яких є пісні як з сексуальним вайбом, так і дуже ніжні і зворушливі. Більш того, вона випускає треки не тільки російською мовою, а й українською, а також часто пише пісні, поєднуючи в них одразу кілька мов.

Каменських двічі визнана співачкою року за версією М1 Music Awards, отримала нагороду за найкращий кліп і "Червона Рута". Отримала звання "Співачка року" за версією Cosmopolitan Awards 2018. Також вона найкраща виконавиця за версією премії YUNA в 2020 році.

Варто відзначити, що останні кілька років Каменських підкорює не тільки Україну, а й Латинську Америку. За такий короткий проміжок часу їй вдалося потрапити в музичний чарт Billboard і не тільки.

Настя Каменських: особисте життя

У 2019 році Настя Каменських вийшла заміж за репера Потапа, з яким вже тривалий час перебувала в романтичних стосунках. При цьому пара багато років приховувала свої почуття від публіки.

Весілля було дуже зворушливим і наповненим різними емоціями. Співачка заспівала для свого коханого трек" Обіцяю", а Потап у відповідь виконав пісню "Константа". Закохані присвятили ці пісні один одному.

Настя Каменських: мрії

У численних інтерв'ю українська зірка не раз зізнавалася, що мріє отримати головну музичну премію "Греммі". За словами Насті, вона поставила собі високу планку і здаватися не збирається.

Також вона говорила про те, що вже давно мріє про діток. А після зйомок кліпу "Это моя ночь" вона захотіла їх з новою силою. Відзначимо, що в кліпі знімалися маленькі дітки.

Відзначимо, повний випуск шоу "Голос країни" ви можете подивитися на 1+1 video.

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Автор: Діана Могилєвич