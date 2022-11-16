Телеведуча захоплена сміливістю вчителів, які відповідають за навчальний процес і намагаються його забезпечити у військових умовах.

Телеведуча 1+1 Наталія Мосейчук розповіла про навчання молодшого сина під час війни. Куратор проекту "Право на освіту" зізналася, що молодшого сина Матвія 1 вересня цього року зважилася відвести в школу попри всю небезпеку.

"Коли ми привели свого сина до школи, у класі було 8 дітей. І у відповідь на боязкі хвилюючі погляди батьків, які турбувалися про безпеку дітей, на нас дивилися впевнені і усміхнені очі педагогів. Моє бажання віддати дитину в школу тоді відразу помножили на 10 разів", – розповіла ведуча.

Вона додала, що в цей день багато батьків прийшли в школу без дітей, щоб оглянути бомбосховища і прийняти остаточне рішення про те, чи варто садити малюків за парти.

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Також Мосейчук згадала, як віддавала в школу старшого сина Антона.

"Пам'ятаю 2006 рік як один з найгірших періодів у розвитку української школи. Демотивовані вчителі з незрозумілими для себе програмами. Зараз в школі мого молодшого сина я бачу відображення нової школи, де вчитель – наставник і друг... Після війни буде дві категорії людей, про яких особливо варто подбати – це військові і вчителі. Тому що одні відповідають за життя, а інші – за голови. Зараз вчителі точно знають, що вони дають учням і для якого суспільства їх готують", - додала знаменитість.

Нагадаємо, який вигляд Федишин, Мосейчук, Тарабарова та інші зірки мають в вышиванкак.

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