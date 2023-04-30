За словами атриси, деяким людям потрібно розуміти, коли доречно афішувати веселощі.

Українська актриса Наталка Денисенко засудила тих, хто веселився у день трагедії в Умані. Зірка "Кріпосної" присоромила блогерку, яка провела час у ресторані, поки рятувальники діставали з-під завалів тіла загиблих, яких вбила російська ракета.

На своїй сторінці в Instagram актриса визнала, що у день трагедії в Умані їй довелося грати у виставі. Денисенко та інші актори не могли відмовитися від роботи.

"Акторська робота передбачає саме такі випадки", - написала зірка.

Відео дня

Втім, після вистави вона побачила у соцмережах фото блогерки, яка веселилася у ресторані та показувала усе це фанатам. На думку Денисенко, люди не мають відмовлятися від радощів життя, проте у такі дні, як той, коли сталася трагедія в Умані, потрібно "збавити оберти".

"Я за позитивні емоції. Але бувають дні, коли варто втриматися та їх не афішувати", - резюмувала Денисенко.

Актриса не стала називати імен та не розповіла, про яку саме блогерку вона говорила. Втім, у мережі вже з'ясували, на кого впала "тінь".

У той день свій день народження святкувала блогерка Сабіна Мусіна. На вечірці були Даша Квіткова, Таня Парфільєва та інші. У день трагедії вони майже не публікували фото, проте згодом світлини з вечірки з'явилися майже в усіх блогерів.

Нагадаємо, раніше через жарти у день трагедії в Умані осоромився Влад Яма. Згодом він спробував пояснити свій вчинок, проте це знову викликало хейт.

Вас також можуть зацікавити новини: