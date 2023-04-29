Спочатку танцюрист закликав фанатів "триматися", а потім показався у перуці.

Хореограф Влад Яма, який отримує чимало критики за те, що він "втік" з України на тлі повномасштабної війни, потрапив у новий скандал. Учора, у день трагедії, яка сталася в Умані, танцюрист намагався жартувати.

Так, в Instagram Яма розмістив фото з шоу "Хто зверху", на якому він намагався не впасти зі скляної поверхні, яка підіймалася вгору. При цьому танцюрист був без футболки та "тримався" за слизьку поверхню усім тілом.

"Тримаємось", - написав хореограф.

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У коментарях користувачі одразу ж почали писати, що жарти та такі фото на тлі трагедій та ракетних ударів по Умані та Дніпру мають, як мінімум, недоречний вигляд. Українці зазначили:

"Влад, дякую за допомогу ЗСУ. Але трохи підтримую коменти у ваших постах, скромніше "афішуйте" своє безтурботне життя"

"Тримайтесь міцно. В Америці зараз, чи не найважчі часи"

"Місту Умань передаєте підтримку?"

"Для Умані і Дніпра це дуже в цей день важливо, Владе"

"Це не Яма... Це дно!".

Після порції хейту Яма спробував пояснити, що він мав на увазі. Для цього він зробив новий допис. Танцюрист опублікував фото у перуці та зазначив, що кожен має працювати "на своєму місці".

"Стосовно попереднього посту… Насправді дійсно буває так, що і світлина, і підпис до неї стосується в першу чергу того, хто її запостив (якщо не вказано інше). Без натяків і прихованого змісту. Дехто побачив інше. Я нікого не звинувачую, градус напруги зараз завеликий. Сподіваюся, жах скоро закінчиться. Працюємо кожен на своєму місці. Щоб жити і донатити", - написав хореограф.

Втім, не усі коментатори оцінили спробу Ями виправдатися. Одні зазначили, що зрозуміли танцюриста. Інші ж пишуть, що йому не слід було жартувати та намагатися "підіймати настрій" на тлі трагедій, які відбирають життя українців.

"Боягуз. Після війни повернеться до України, і буде знову свої нікчемні "танцюлькі" показувати. Не чоловік, а "баба" якась. Владе, вам не соромно?", - зазначив один з коментаторів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що блогер Беспалов розповів про секрети Ями. Хореограф нібито хотів стати депутатом від ОПЗЖ та "тоне" у боргах.

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