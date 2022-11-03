Причина смерті Наталії Романенко поки невідома.

Померла відома українська співачка Наталія Романенко. Вона пішла з життя 2 листопада.

Журналістка Марина Кінах на своїй сторінці в Facebook повідомила про смерть артистки і висловила свої співчуття її родині:

"Як страшно, як боляче, коли з життя йдуть молоді, талановиті, життєрадісні люди. Наталочко, мила, як же так. Завжди мене вітала з усіма святами, дарувала мені диски зі своїми піснями, дзвонила і цікавилася моїм життям і розповідала про себе. Плачу. Не можу повірити".

Відомо, що у Романенко залишилися чоловік і двоє дітей. Вони поки ніяк не коментують втрату.

Наталія Романенко - чим відома

Співачка є заслуженою артисткою естрадного мистецтва України. Вона запам'яталася слухачам завдяки таким хітам як "Кохаю тебе", "Любимые глаза", "Подснежники", "Заметай зима", "Булавочка-заколочка" і "Февраль".

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що українська телеведуча і актриса кіно і театру Руслана Писанка померла в Німеччині з-за онкології.

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