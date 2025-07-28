У першому сезоні буде 10 епізодів, а в основу сюжету ляже скандинавська ера і пригоди Кратоса з Атреєм.

Amazon та Sony працюють над серіальною адаптацією God of War – проєктом займається шоураннер "Зоряного крейсера "Галактика" Рональд Д. Мур. Наразі шоу перебуває на ранній стадії виробництва, але в автора вже є уявлення, якими будуть 10 епізодів.

Виявилося, основою сюжету стануть не ранні частини серії про пригоди Кратоса, а перезапуск God of War 2018 року. Серіал сфокусується на скандинавській ері та пригодах Кратоса з Атреєм. Тон буде близький до того, що можна було побачити в іграх, хоча автори хочуть приділити увагу таємницям Кратоса і його минулому.

Мур зізнався, що намагався грати в God of War, але керування на геймпаді здалося йому незручним, тому знайомився з історією через катсцени. Шоураннера вразила глибина історії: за його словами, God of War – це не просто епос про богів і чудовиськ, а глибока, зворушлива історія про сім'ю, втрату і спробу налагодити стосунки.

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Примітно, що в попередніх проєктах Мура теж порушувалася тематика складних сімейних стосунків. Як пояснює шоураннер, "зламані сім'ї" дають потужне драматургічне підґрунтя і дають змогу глибше розкривати персонажів.

У роботі над екранізацією також бере участь Корі Барлог, творчий директор God of War. Зйомки почнуться не раніше 2026 року – зараз триває робота над сценарієм. Уже підтверджено, що можна розраховувати щонайменше на два сезони.

Якщо вірити чуткам, нова частина God of War буде "метроідваніванією" в сетинґу Стародавньої Греції. Її реліз очікується 2026 року. Паралельно з цим у Santa Monica ведеться робота і над новою оригінальною грою.

Раніше актор Кратоса з перезапуску God of War поділився, що робота над грою навчила його бути чоловіком. Крістофера Джаджа здивувало, наскільки сильно всі на знімальному майданчику любили свою роботу.

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