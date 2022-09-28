Американська актриса і за сумісництвом колишня наречена Володимира Кличка - Хайден Панеттьєрі - розповіла, що передала йому права на опіку над дочкою Кайєю-Євдокією.
Про це повідомляє People.
Так, Хайден сказала, що передала Кличку права на опіку над дочкою, повністю не усвідомлюючи того, що вона робить. За її словами, у неї не було можливості розібратися в документах. Ймовірно, тоді дівчина на тлі болісного розриву з Кличком була в не дуже стресостійкому стані, тому не до кінця розуміла, які наслідки можуть бути після підписання цих документів.
Також актриса додала, що передала опіку над дочкою Кличку, бо планувала зайнятися собою і вилікуватися від наркотичної та алкогольної залежності. Після її лікування, їхня спільна дочка могла приходити до неї, але цього, за словами Хайден, не сталося.
"Це дуже мене засмутило. Я маю на увазі, це було найгірше, що траплялося зі мною. Підписання цих паперів було найбільш несамовитою подією в моєму житті, це розбило мені серце, як ніщо і ніколи", – поділилася актриса.
Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі: історія стосунків
Пара познайомилася в 2010 році на вечірці у спільних друзів. Іскра між ними проскочила буквально відразу, а вже через кілька днів вони разом зустрічали Новий рік.
Але їхні стосунки складалися не так гладко, як хотілося б. Через те, що вони жили в різних країнах, у них виникали конфлікти. Перший серйозний розлад стався в 2011 році. Тоді сам Володимир розповів про їхнє розставання. Кілька років екс-закохані жили окремо і практично не спілкувалися, поки не настав фатальний 2013 рік. Тоді вони знову возз'єдналися.
У 2014 році стало відомо про вагітність Хайден. Саме в цьому році пара повинна була одружитися, але весілля перенесли через вагітність. Здавалося б, їхнє сімейне життя почало налагоджуватися, але в 2018 році стало відомо про їхній остаточний розрив. При цьому вони зуміли зберегти дружні стосунки, а їхня спільна дочка живе з Володимиром у Києві.
Нагадаємо, раніше екс-наречена Кличка Хейден Панеттьєрі показала дитяче фото.