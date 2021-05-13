У Лос-Анджелі відбудеться церемонія вручення премії Billboard Music Awards.
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Звання найкращого артиста десятиліття отримає репер Дрейк. Його платівки займали провідні місця в чарті "Billboard 200", а деякі пісні були в топі близько року. Крім того, він є єдиним артистом, який в сумі провів понад 50 тижнів на першому місці чарту.
Варто відзначити, що Дрейк вже 27 разів отримував статуетку Billboard Music Awards. Також до найкращих артистів за останнє десятиліття відносять Тейлор Свіфт, Бруно Марса, Ріанну, Адель, Ширана, Джастіна Бібера, Кеті Перрі, Maroon 5 і Post Malone.
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