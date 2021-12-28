Співачка зазначила, що вона б дуже хотіла навчитися дружити по-справжньому.

Українська співачка Тіна Кароль зізналася, що в неї немає справжніх друзів. Артистка визнає проблему та хоче усе ж навчитися дружити по-справжньому.

Відверте зізнання про дружбу Кароль зробила у програмі "Зірковий шлях". Співачка називає ситуацію своїм "пробілом".

"Я не знаю справжньої дружби. Це реально мій такий пробіл. Я б цьому дуже хотіла навчитися, по-справжньому дружити. Хоча я щира... Але не ділюся секретами, я ніколи не буду ділитися секретами", - заявила зірка.

За словами Кароль, вона не хоче розкривати подробиці свого особистого життя та завжди приховує все від інших. Ведучий проекту Даніел Салем намагався спитати, чи розповість співачка про весілля, якщо воно відбудеться. Виявилося, що навіть це Кароль буде тримати у секреті. Також зірка не хотіла розповідати про те, з ким у неї все ж склалися дружні відносини.

Читайте такожТіна Кароль феєрично повернулась на шоу "Голос країни" (фото, відео)Проте співачка трохи розповіла про свого сина. За словами зірки, він росте не "мажором", не "маминим синочком". Кароль сповідує ідею про те, що людина народжується сама, і помирає сама. Саме тому вона зробила усе можливе аби її син був повністю самостійним. Хлопчик живе за кордоном, проте вже скоро він має повернутися до України, розповіла співачка.

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