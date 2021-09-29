Телеведуча показала архівні фото з сином Іллею.

Українська телеведуча Катерина Осадча привітала свого старшого сина Іллю з 19-річчям. Молодий чоловік відзначав свій день народження 28 вересня, але цього разу він був далеко від мами через навчання в іншій країні.

"Іллі сьогодні виповнюється 19. Перший раз святкуємо цей день за тисячі кілометрів один від одного, але це не заважає зробити цей день святковим", - написала Катя.

Також вона зазначила, що старший син - це її гордість і найбільша любов у світі. Крім того, вона побажала йому втілення абсолютно всіх мрій.

"Ілля, ти моя гордість і найбільша в світі любов! Нехай все заповітне втілиться, а все інше скажу особисто", - додала Осадча.

Телеведуча ще й показала архівне фото, на якому їй всього 19 років, а Іллі - півроку.

"Але це не означає, що мене пора робити бабусею", - пожартувала зірка.

Нагадаємо, Катя Осадча зараз одружена з Юрієм Горбуновим, з яким вони одружилися в 2017 році. Вся країна спостерігала за розвитком їхніх стосунків на шоу "Голос країни". Через пару тижнів після весілля у них народився син Іван, якому вже 4 роки. У серпні 2021 року у пари народився молодший син Данило.

Також у Осадчої є дорослий син Ілля від попереднього шлюбу, який цього року вступив вже до університету.

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Автор: Діана Могилєвич