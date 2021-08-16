Ступка невдало пожартував над Монро.

Український актор Дмитро Ступка потрапив у гучний скандал через своє безглузде висловлювання на адресу травесті-діви Монро.

На червоній доріжці Одеського кінофестивалю Дмитро пожартував над Монро, сказавши: "А це вона? Не воно?". Після такого висловлювання травесті-діва опублікувала на своїй сторінці в Instagram гнівний пост.

"Шановне керівництво каналу, не мені давати вам рекомендації, кого наймати на роботу, але ви хоча б проведіть просвітницький лікнеп, навчальний майстер клас, як звертатися до представників ЛГБТІК+ спільноти, я із задоволенням підкажу контакти профі, які проведуть семінар на ці теми, щоб надалі такого не повторилося. Інакше, це ганьба. У 2021 році", - написала Монро.

Ступка, своєю чергою, написав, що нормально ставиться до ЛГБТ-спільноти. Також він додав, що у нього багато друзів, які в ній перебувають. Крім того, Дмитро вибачився за невдалий жарт і сказав, що кожен має право жити так, як він хоче.

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Автор: Діана Могилєвич