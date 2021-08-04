Піт Парада відмовився вакцинуватися від коронавірусу.

Барабанщика Offspring Піт Парада виключили зі складу групи за те, що він відмовився від вакцинації.

Парада зазначив, що не буде вакцинуватися від коронавірусу, бо у нього є законна медична причина для відмови від щеплення.

"Оскільки я не можу виконати те, що все частіше стає галузевою вимогою, нещодавно було вирішено, що мені небезпечно перебувати поруч, В студії і в турі", - написав Парада в Instagram.

Також він сказав, що більше не виступатиме у складі групи. А значить побачити його на концертах буде неможливо.

"Я говорю про це, тому що ви не побачите мене на цих майбутніх концертах. Я також хочу поділитися своєю історією, щоб всі, хто зараз відчуває агонію та ізоляцію, знали, що вони не зовсім самотні", - додав Парада.

Читайте такожКіркорову заборонили в'їзд до України - блогер

Крім того, барабанщик вже перехворів коронавірусом. Також у нього діагностували синдром Гійена-Барре, через який у нього можуть бути сильні побічні ефекти після вакцинації.

"У мене немає негативних почуттів до своєї групи. Вони роблять те, що, на їхню думку, краще для них, а я роблю те ж саме. Бажаю всій родині всього найкращого", - підсумував Піт.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич