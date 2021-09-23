13-річний хлопчик мріяв про криптогаманець вже давно.

Продюсер і соліст групи MOZGI Потап зробив своєму синові Андрію недитячий подарунок. 13-річний хлопчик отримав на свій день народження криптогаманець з біткоїнами. Станом на 23 вересня 1 біткоїн коштує понад 1 мільйон гривень.

Про це у програмі "Зірковий шлях" розповіла колишня дружина Потапа Ірина Горова.

За словами Горової, син давно хотів біткоїни. Хлопчик не казав, що йому дарувати на день народження, проте Потап має з ним свої "чоловічі таємниці". Колишня дружина співака розповіла про подарунок для сина з посмішкою та зазначила, що не втручається у відносини дитини з батьком.

"Він хоче біткоїни купити, у нього вже свої плани, іншого покоління. І це так прикольно. Папа, здається, повинен був подарувати ось цей гаманець, біткоїни, їх якусь частину", - зізналася Горова.

Сам Потап не коментував недитячий подарунок для сина. Якщо він дійсно купив сину біткоїни, то співак, можливо, зробив таким чином велику інвестицію у майбутнє дитини. Як відомо, криптовалюта зростає у ціні, тому електронний гаманець з біткоїнами легко може стати квитком у безбідне життя для хлопчика.

Ірина Горова та Потап - що відомо

Ірина Горова та Олексій Потапенко були у шлюбі 13 років - з 1999 по 2014 рік. Їх спільному сину Андрію вже виповнилося 13 років, він народився у 2008 році.

Про розлучення Горової та Потапа стало відомо в 2016 році, проте насправді вони розійшлися ще за два роки до цього. Співак та його колишня дружина зберегли дружні стосунки. Горова навіть була на весіллі Потапа з Настею Каменських, яке відбулося у 2019 році. Туди вона приходила з новим обранцем.

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Автор: Поліна Кузенко