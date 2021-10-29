Ігор Кондратюк виступив за обрив усіх зв'язків з країною-агресором.

Артистів, які виступають в Російській Федерації, не треба пускати в Україну. Києву необхідно припинити транспортне сполучення з країною-агресором та обірвати економічні зв'язки.

Про це заявив продюсер Ігор Кондратюк у коментарі OBOZREVATEL щодо ініціативи Олега Собчука стягувати на користь армії 80% податків з українських зірок за концерти у РФ.

За його словами, така співпраця - "збочення". Крім того, продюсер вказав, що навіть офіційний касовий збір не покаже, скільки заробив артист насправді.

"80% - це неправильна історія. Можливо, доречніше встановити фіксовану суму, але я не уявляю, як це юридично зробити", – заявив Кондратюк.

Читайте такожКондратюк показавши своє фото з лікарні і звернувся до антивакцинаторів: "Визначайтесь, бо може бути пізно"При цьому він зазначив, що артисти нічим не відрізняються від українських заробітчан у РФ, тому неправильно вводити такий податок тільки для них. Водночас Кондратюк вказав, що необхідно й зовсім заборонити транспортне сполучення з Росією та обірвати всі зв'язки, в тому числі економічні, а російських зірок й зовсім не пускати в Україну.

"Концерти у нас зараз переважно корпоративні. Щоб їх шукати, потрібно постійно переглядати соціальні мережі тих, хто там був. Вони не прив'язані до дати", - пояснив продюсер.

Як раніше повідомляв УНІАН, ігор Кондратюк розкритикував Ані Лорак і Світлану Лободу за виступи в Україні, бо з 2014 вони живуть і працюють у РФ. А також він висловився про українців, які ходять на Концерти до російських артистів.

Пізніше він створив петицію на сайті президента Володимира Зеленського, в якій вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні.

Автор: Анастасія Горбачова