Вона сказала, що має на це право.

Українська актриса Наталка Денисенко разом з сином відпочиває в Туреччині і ділиться з шанувальниками яскравими фотографіями. Однак багато хто з них вважають, що зараз не час для розваг.

Після того, як вони засипали Денисенко гнівними коментарями, вона вирішила відповісти. Вона сказала, що зі свого боку робить все можливе для рідної України, щоб наблизити нашу перемогу - допомагає закривати збори, донатить, платить податки до державного бюджету.

Тому вона, як продовжила актриса, має право на відпочинок і збереження свого ментального здоров'я і здоров'я сина.

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"Мені цікаво: невже я і моя дитина не заслуговуємо тиждень заспокоїти свої нерви і пожити без тривог? Я вважаю, що маємо право", - додала Наталка.

Зазначимо, чоловік Наталки Денисенко, актор Андрій Федінчик, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав ЗСУ. Він захищає Україну на фронті.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко похвалилася відпочинком у Туреччині майже за 100 тисяч гривень.

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