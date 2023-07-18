На відпочинок актриса вирушила разом зі своїм сином.

Українська актриса Наталка Денисенко поспілкувалася з шанувальниками в інста-сторіз і відповіла, скільки коштує її відпочинок в Туреччині, куди вона вирушила разом з сином.

За словами знаменитості, ще в минулому році за переліт і готель на двох з дитиною вона платила 70 тисяч гривень. Цього року, як вона сказала, ціни дуже зросли.

"Цього року переліт і готель обійшлися в 90 тисяч гривень. Це без дороги і готелів в Кишиневі", - сказала Денисенко.

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Вона додала, що в готелі, де вони зупинилися, дуже гарний сервіс, смачні страви та напої, ідеальний пляж. Також є розваги для дітей.

До слова, раніше Наталка розповіла, що зараз в Туреччині відпочиває багато росіян. Однак в її готелі проживає не такий вже й великий відсоток громадян країни-агресора.

Вона розповіла, що поки у них не виникало конфліктів. А коли росіяни чують українську мову, то і зовсім стають тихими і спокійними.

Чим відома Наталка Денисенко

Наталка Денисенко знімалася в багатьох популярних серіалах, серед яких "Кріпосна", "Сашка", "Село на мільйон", "Папаньки", "Коли минуле попереду" та інші. Також вона озвучувала головну героїню мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

Денисенко одружена з актором Андрієм Федінчиком, який на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав ЗСУ. У них є син Андрій.

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