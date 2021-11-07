Гімнастка не привітала екс-чоловіка Олександра Онищенка.

Українська гімнастка, екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова вперше прокоментувала народження дочки у свого екс-чоловіка, колишнього нардепа Олександра Онищенка.

У програмі "Світське життя" вона розповіла, що для неї це була вау-новина, оскільки нічого про це не знала. Також Анна зізналася, що була не в курсі того, що у Онищенка є дівчина або дружина.

"Моя реакція була такою: "Нічого собі, так швидко". Але не скажу, що це викликало у мене якийсь шок", - сказала гімнастка.

Читайте такожСкандальна Інстасамка в червоному латексному пальто на голе тіло блиснула грудьмиЗа її словами, з їхнім спільним сином Романом екс-нардеп не спілкується. З якої причини вона не знає. Також Різатдінова зазначила, що не вітала екс-чоловіка з народженням дитини, бо йому це, ймовірно, і не потрібно.

Нагадаємо, у екс-нардепа-втікача Олександра Онищенка народилася дочка. Дівчинку назвали Веронікою.

"Ось знову став батьком. Життя триває. Спасибі тобі Господи за все", - сказав раніше Онищенко.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич