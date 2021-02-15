Водій втік з місця злочину.

У родині популярної реперки Нікі Мінаж сталося горе. Її батька на смерть збила машина.

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Про це повідомляє TMZ.

На вулиці в Мінеолі (штат Нью-Йорк, - УНІАН) 64-річний Роберт Марадж потрапив під колеса автомобіля. Водій, який сидів за кермом машини, навіть не спробував надати допомогу потерпілому. Він просто зник з місця злочину. На даний момент співробітники правоохоронних органів подали його в розшук.

Відзначається, що Роберт загинув не одразу. Його доставили в лікарню в критичному стані, але він ще був живий. І тільки через добу чоловік помер.

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Автор: Діана Могилєвич