У родині популярної реперки Нікі Мінаж сталося горе. Її батька на смерть збила машина.
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Про це повідомляє TMZ.
На вулиці в Мінеолі (штат Нью-Йорк, - УНІАН) 64-річний Роберт Марадж потрапив під колеса автомобіля. Водій, який сидів за кермом машини, навіть не спробував надати допомогу потерпілому. Він просто зник з місця злочину. На даний момент співробітники правоохоронних органів подали його в розшук.
Відзначається, що Роберт загинув не одразу. Його доставили в лікарню в критичному стані, але він ще був живий. І тільки через добу чоловік помер.
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