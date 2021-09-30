Телеведуча любить проводити вихідні разом зі своєю сім'єю.

Українська телеведуча Наталія Мосейчук в програмі ЖВЛ показала, як проводить вихідні в колі сім'ї, з чоловіком і синами.

Чоловік Наталії Ілля розповів, що вдома вона дуже ніжна і турботлива. У дворі їхнього будинку є невеликий сад, де телеведуча садить овочі, квіти, ягоди і зелень.

Також у програмі вони розповіли історію свого знайомства. Виявляється, що познайомилися вони, коли Наталя вже була популярною телезіркою. У них росте два сини - Антон і Матвій, яких вони виховують в любові. Вихованням хлопців більше займається батько, бо він краще розуміє потреби хлопчиків, адже колись і сам був таким.

Читайте такожМоніці Беллуччі - 57: найяскравіші фото секс-символу 90-хВідомо, що старший син Антон зараз навчається в Німеччині, а молодший Матвій - ходить в одну з київських шкіл. Мосейчук також згадала, що Антон був стараннішим у школі, а от молодшого сина іноді доводиться трохи лаяти, бо він не акуратний у питаннях заповнення конспектів.

"Я його запитую: "Як ти так можеш? Це ж зошит!". Але у нього немає остраху, він правильно рахує, але оформити все красиво - це для нього нереально", - поділилася Мосейчук.

Подружжя розповіло і те, що вони дуже різні. Але це не завадило їм побудувати велику і міцну сім'ю. За їхніми словами, вони дуже щасливі в шлюбі. А величезним плюсом є і те, що вони ще й друзі.

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Автор: Діана Могилєвич