У родині популярного музиканта поповнення.

Англійський співак Ед Ширан повідомив радісну новину. Його дружина Черрі Сіборн народила йому другу дитину.

Так, у пари народилася дочка, але її ім'я вони поки тримають в секреті. У своєму Instagram музикант лише опублікував фото дитячих білих шкарпеток.

"Хочу поділитися з вами, що у нас з'явилася ще одна прекрасна дівчинка. Ми обидва закохані в неї і ми щасливі бути сім'єю з чотирьох осіб", – підписав фото Ширан.

Відзначимо, Ед Ширан і Черрі Сіборн офіційно оформили свої стосунки в 2019 році. Через рік у них народилася дочка Лайра Антарктика, а зараз дружина подарувала музиканту ще одну дочку.

Відомо, що Ед Ширан дуже любить дітей. Неодноразово він говорив про те, що народження дитини стало для нього справжнім щастям. І хоч його життя кардинально змінилося після того, як він став батьком, він неймовірно радий.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук вдруге стане батько.

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