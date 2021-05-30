У мережі з'явилася інформація, що команда Destiny для перемоги в конкурсі робила нечесні букмекерські ставки.

Екс-міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти Кармело Абела наказав провести аудит витрат учасниці Євробачення 2021 Destiny.

Про це повідомляє Times of Malta.

Мальта виділила 650 000 євро з державного бюджету для участі в пісенному конкурсі. Після отриманих звітів, політики запідозрили, що частину цих грошей використовували на рекламу у блогерів і букмекерські ставки. Все це робилося для того, щоб артистка здобула перемогу на Євробаченні. Також наголошується, що одна людина вже підтвердила, що частина грошей пішли на нечесні букмекерські ставки.

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Попри те, що розслідування почнеться 31 травня, команда артистки поки ніяк не прокоментувала дані підозри.

Нагадаємо, на пісенному конкурсі Євробачення 2021 Destiny посіла сьоме місце з піснею Je Me Casse. Хоча букмекери були впевнені, що 19-річна дівчина посяде третє місце.

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Автор: Діана Могилєвич