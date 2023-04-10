Співачка відкинула усі закиди.

Українська блогерка та співачка Анна Трінчер розповіла про неприємний інцидент. Її звинуватили у тому, що вона нібито обманює людей та навіть не платить їм гроші за роботу. Співачка не стала мовчати.

У TikTok Трінчер виклала відео, у яких детально про усе розповіла. Виявилося, що нещодавно вона вирішила найняти контент-менеджера, щоб ця людина працювала на співачку на постійній основі та отримувала щомісячну зарплатню. У цей момент до Трінчер як раз звернулася дівчина Луїза, яка запропонувала їй свої послуги.

Співачка погодилася та зазначила, що їй потрібно побачити роботу контент-мейкера та протестувати її навички. Вони домовилися про пробні зйомки. Дівчині одразу повідомили, що вона отримає гроші після тестового періоду, також її сповістили, що вона має знімати відео із Трінчер у білизні.

Відео дня

Зйомки відбулися, а вже наступного дня співачка побачила у TikTok безліч відео, у яких контент-мейкер звинуватила її у шахрайстві. Як виявилося, дівчина "забула" про домовленості та почала поливати блогерку брудом.

"Я обманюю людей", - пожартувала про ситуацію Трінчер.

Згодом співачка дізналася, що вона погодилася співпрацювати з дівчиною, яка видає чужий контент за власний та просто публікує відео, які насправді знімала не вона. Мало того, Трінчер заявила, що ця дівчина краде роботи у російського фотографа. Співачка спростувала усі звинувачення та закрила цю тему, а Луїза після цього видалила відео з Трінчер та закрила коментарі у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, нещодавно Трінчер в напівпрозорій білизні влаштувала "пожежу" в мережі.

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