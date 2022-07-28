Музикант відмовився від співпраці з Юрієм Бардашем через те, що той підтримав війну в Україні.

Український музикант Wellboy, який у липні 2022 року заявив про припинення співпраці зі своїм продюсером Юрієм Бардашем через те, що той підтримує Росію, розповів про свою роботу сьогодні. В інтерв'ю "Суспільному" автор легендарного хіта "Гуси" зізнався, що Бардаша вже знайшли ким замінити.

"У мене залишився саундпродюсер Женя Тріплов, і це для мене найголовніше. Мені з цією людиною по дорозі, і зараз він виконує обов'язки мого продюсера. Моя позиція і позиція моєї команди: війна - це зло", - поділився Wellboy.

За інформацією артиста, шанувальники по-різному відреагували на його рішення відмовитися від справ з путіністом Бардашем.

"Багато артистів говорили мені: звичайно, Юра покидьок, але роби, пиши музику, все буде круто! Моя фан-спільнота дуже дивна. Підходить, наприклад, жінка і каже: "Мої дочки вас слухають!" І підходять дівчата, які кажуть: "Ой, моя мама вас так обожнює!" Але я бачу з коментарів, що люди підтримують мою позицію і щодо війни, і щодо Бардаша. Хтось, звичайно, писав: "Ти нічого не зможеш без Бардаша, це він зробив з тебе зірку, вкладав гроші". Друзі, здрастуйте. "Ворогів на ножі" - оп і десяте місце в трендах. Багато відгуків від людей, від військових", - ділиться Виконавець.

Нагадаємо, екс-продюсер WELLBOY Юрій Бардаш порівняв Україну з фашистською Німеччиною.

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