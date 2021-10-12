В автомобіль Олега Винника влетіла машина. Аварія сталася в Німеччині.

Читайте також"Антиукраїнське лайно в голові": Кондратюк пояснив, навіщо створив петицію про заборону гастролей артистів з РФЗа його словами, зіткнення сталося в Німеччині, в його машину влетіло авто. Від несподіваного удару Винника розвернуло на 360 градусів. Також він згадав, що того дня йшов проливний дощ:

"В'їхала в мене інша машина з італійськими номерами. Я постраждав", - заявив він.

Після того, як він переконався, що його пасажири цілі і неушкоджені, побачив, як з іншої машини виходять кілька сімей, на щастя, всі були живі:

"Я сміявся, була істерика...", - зазначив Винник.

Хто такий Олег Винник:

Співак в середині 90-х переїхав до Німеччини. Спочатку він працював гувернером, але незабаром став актором. Однак чоловік на початку 2010 року вирішив переїхати в Україну. Він став, без сумніву, одним з найпопулярніших співаків.

Про своє особисте життя Винник намагається не говорити. Але журналістам вдалося з'ясувати, що його дружина - бек-вокаліста і співачка-початківець Таюне (Таїсія Сватко, - УНІАН). У пари є 17-річний син Юліан.

Нагадаємо, раніше Олега Винника назвали найкращим співаком РФ.

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Автор: Каролина Гайдук