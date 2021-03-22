Винник живе в Києві / instagram.com/olegg.vynnyk
Український співак Олег Винник живе в Шевченківському районі Києва.
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Про це повідомляє Кyiv Live.
Винник живе в реконструйованій дев'ятиповерхівці на Гоголівській. У минулому це був гуртожиток. А загалом цій будівлі вже 50 років.
На першому поверсі будинку є банк і ресторан. Також будівля охороняється. Варто відзначити, що стати сусідом Винника поки неможливо. Бо зараз квартири в цьому будинку не продаються.
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