Артист живе на Гоголівській вулиці.

Український співак Олег Винник живе в Шевченківському районі Києва.

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Про це повідомляє Кyiv Live.

Винник живе в реконструйованій дев'ятиповерхівці на Гоголівській. У минулому це був гуртожиток. А загалом цій будівлі вже 50 років.

На першому поверсі будинку є банк і ресторан. Також будівля охороняється. Варто відзначити, що стати сусідом Винника поки неможливо. Бо зараз квартири в цьому будинку не продаються.

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Автор: Діана Могилєвич