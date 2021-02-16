За словами Ткаченка, ми живемо в демократичному суспільстві.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що позбавляти російського артиста Філіпа Кіркорова звання народного артиста України небезпечно.

Про це повідомляє BBC Україна.

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"Це звання присвоювалося раніше, напевно, за його заслуги, коли він Ані Лорак возив на Євробачення. І тут ми вступаємо на тонкий лід, тому що Народних артистів у нас чимало. Я так думаю, що і Лорак - якась заслужена артистка. Я різниці між Кіркоровим і Лорак не бачу. Тому в даному випадку складно пояснити, чому у когось забирати, а у когось - ні», - сказав міністр.

Також він додав, що ми не можемо забрати звання у всіх тих артистів, які підтримували дії президента РФ Володимира Путіна стосовно України і Криму.

«Ми все-таки живемо в демократичному суспільстві. Безпрецедентне до цього моменту рішення про санкції проти каналів і рішення, яким ми збираємося наздоганяти тих, хто комусь не подобається, - це абсолютно різні речі», - додав Ткаченко.

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Автор: Діана Могилєвич