Навесні минулого року Оля Полякова і Маша Єфросиніна потрапили в мовний скандал - хейт отримали не тільки від шанувальників, але і від колег.

Українська співачка Оля Полякова дала інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай. Раміна пригадала Поляковій той мовний скандал, коли вона та її колега Маша Єфросиніна говорили, що не можуть вільно висловлювати свої думки українською мовою.

"Я була готова до цього питання. Я знаю, що багатьох це обурило. Ми записували це наприкінці березня 2022 року. Тоді ми ще не зрозуміли, що це вже дуже важливо. Ми були за кордоном. Якби ми були тут... Хоча, якщо чесно, в Києві багато хто продовжує говорити російською донині, багато російськомовних людей на фронті, ми це все знаємо", - сказала Оля.

Зараз Полякова вважає помилкою те, що після початку повномасштабної війни вона продовжила говорити російською і не поспішала переходити на державну мову. Сьогодні співачка і вся її сім'я перейшли на українську. Найбільше артистку вражають успіхи її молодшої дочки Аліси, яка різко відмовилася від російської.

Відео дня

"Це була помилка. Нам і правда здавалося, що ми не можемо говорити нормально українською, що ми будемо "бекати-мекати". Але не варто забувати, що минув час, поки це відео змонтувалося, поки його випустили. До того моменту ми вже говорили українською: ми давали інтерв'ю виключно українською, спілкувалися українською, піднімали українську культуру. Багато в тій програмі зачепилися за те, що ми не будемо говорити українською, але ми сказали: "Дайте нам час, ми будемо. Нам просто потрібен час". Але люди чують тільки те, за що хочуть зачепитися", - додала артистка.

Оля Полякова припустила, що деякі використовували їх з Машею Єфросиніною неоднозначні висловлювання для того, щоб підняти свої рейтинги:

"У цьому скандалі постраждала найбільше Маша. І я знаю, що це була заказуха. Це була історія про те, коли люди, які з себе нічого не представляють, вирішують взяти два відомих імені і зробити на них контент. Пам'ятаєте, скільки мільйонів переглядів було?"

Проте після гучних обговорень в мережі Маша і Оля швидко відмовилися від російської мови.

"Але після цього скандалу ми дуже швидко перейшли на українську мову, і нам вже не потрібен був час. Вже нормально ми говорили. Коли ми зняли першу програму, то зрозуміли, що ми класно спілкуємося і це навіть краще", - резюмувала зірка.

Нагадаємо, Полякова довела до сліз емоційним віршем в пам'ять про розстріляного воїна ЗСУ.

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