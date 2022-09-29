В Росії хочуть вручити повістки онукам Примадонни.

Депутат Держдуми РФ Роман Худяков пригрозив відправити онуків Алли Пугачової на війну в Україні. А все тому, що сама Примадонна засуджує злочинний режим Кремля і навіть поппросила внести її в список "іноагентів" Росії.

Так, Худяков у своєму Telegram-каналі написав, що Дені Байсаров має військово-облікову спеціальність, тому він повинен отримати повістку і відправитися в Україну на війну.

Та ж доля, за словами депутата, чекає і на Микиту Преснякова. Худяков зазначив, що навіть хлопці з "елітних" сімей повинні воювати.

Відео дня

"Повістки повинні бути вручені всім, хто підпадає під часткову мобілізацію – без винятку. За онуків Пугачової, яка виступила колабораціоністом, хто служити піде?! Хлопці з "простих" сімей? Так не вийде!"- написав Худяков.

Позиція Алли Пугачової щодо війни в Україні

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіни і дітьми поїхала до Ізраїлю. Там шоумен виступав на благодійних концертах на підтримку України.

Хоч Примадонна і мовчить про війну, вона всіляко підтримує свого чоловіка. Після того як Мін'юст РФ назвав російського коміка Максима Галкіна "іноагентом", Алла Пугачова закликала владу РФ і її записати в ці ряди. Тепер через цей пост її перевірять на предмет дискредитації армії РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: