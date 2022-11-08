Після 2014 року Катерина перестала їздити в Росію і інтерв'ювати наближених до Путіна знаменитостей.

Телеведуча Катерина Осадча веде проект "Світське життя" вже більше 17 років. Випуски програми про знаменитостей знімали не тільки в Україні, а й за кордоном. Після 2014 року Катя перестала їздити в РФ і брати інтерв'ю у людей, наближених до Путіна. Зараз в інтерв'ю "Фактам" Осадча розповіла:

"З початку 2014 року ми більше не знімали "Світське життя" в Росії. Власне, з того ж року ми майже не спілкувалися з російськими зірками, особливо з тими, хто підтримував анексію Криму. Що з ними не так? Просто вони росіяни. Вони отруєні пропагандою, тримаються за славу і гроші. І, напевно, це найголовніше".

Осадча додала, що їй взагалі не хочеться говорити про цих знаменитостей.

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Чим займається Катерина Осадча після 24 лютого

Після повномасштабного вторгнення РФ знаменитість спочатку записувала звернення в спробах достукатися до росіян, а потім почала волонтерити. Вона курирує проект "Пошук зниклих", який допомагає шукати людей на тимчасово окупованих або деокупованих територіях.

Нагадаємо, Осадча розповіла, чому хоче взяти інтерв'ю у Лорак і Лободи.

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