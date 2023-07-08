За словами актора, аварія була для нього певним "знаком".

Український актор Остап Ступка дав інтерв'ю Олексію Суханову та розповів, що думає про "п'яну" ДТП, у яку він потрапив у квітні цього року. Як виявилося, він вважає, що це був "знак".

За словами артиста, він не розповів про аварію своїй матері, адже хвилювався за її здоров'я. Втім, вона дізналася про ДТП з новин, але про це Ступка усе одно із нею не говорить.

"Ми настільки близькі з нею, що нам не треба ніяких пояснень... Вона не роздмухує полум'я всередині сім'ї, вона це все побачила, вона це сприйняла, і вона це намагається загасити. І так вистачає всіляких думок, бо вона сама лишилась, без свого чоловіка", - зазначив Ступка.

Також він розповів, як би на "п'яну" ДТП відреагував його батько - легендарний актор Богдан Ступка, який помер у 2012 році. На думку артиста, його татові це б точно не сподобалося.

"Я не знаю, він би був, напевно, дуже розстроєний. Взагалі, ця ситуація вся, коли він пішов... У мене склалося таке враження, що щось розвалилося не тільки в моєму житті, а взагалі у світі, в країні. Бо зовсім пішов інший період. Почався 2014-й рік, потім оці 8 років відомих подій, війна. Що б він про війну сказав? Тут ще я зі своїми життєвими ляпасами", - розповів актор.

Ступка вважає, що іноді людині даються випробовування. На думку актора, аварія, яка з ним сталася, це певний "знак", яким його батько хотів "сказати", аби той зупинився.

"У кожного свій час виправляти помилки, бо всі ми люди. Ми всі робимо помилки, так чи інакше. Можливо, до мене у 55 років прийшов цей знак жорстокий, щоб я зупинився і про щось подумав, щось переосмислив... Для того, щоб якесь розуміння прийшло, нарешті, у 55 років. Це шанс, розуміння, знак, образ. Може бути все, що завгодно. Тому я думаю, що таким жорстким способом доля чи батько з небес, чи ще хтось, сказав: "Зупинись", - резюмував Ступка.

"П'яна" ДТП зі Ступкою - що відомо

4 квітня 2023 року Остап Ступка влаштував 'п'яну" ДТП. Він врізався у припарковане авто, у якому знаходився водій. Чоловік отримав чимало травм, а сам Ступка не постраждав.

Згодом Ступку відправили на нічний домашній арешт. Під час суду актор називав аварію "фатумом" та говорив, що розкаявся. У червні домашній арешт Ступці подовжили. Згодом постраждалий у аварії чоловік заявив, що актор його "надурив" та нібито не компенсував усі витрати. Сам Ступка звинувачення заперечує.

Вас також можуть зацікавити новини: