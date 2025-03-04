Постраждалі стверджують, що вони стали жертвами сексуального насилля у віці 13-15 років.

Російського репера Oxxxymiron, він же Мирон Федоров, якого раніше оголосили в розшук в РФ, звинуватили у розбещенні неповнолітніх. Одразу три дівчини повідомили про сексуальне насилля над ними та розповіли про інцидент, які сталися декілька років тому.

На подкасті "Дочка розбійника" російської журналістки Насті Красильникової ймовірні жертви розповіли, що інциденти сталися у 2008-2013 роках. На той момент постраждалим було від 13 до 16 років. За їхніми словами, репер після знайомства з ними був активним у листуваннях, намагався втертися в довіру, після чого просив дівчат надсилати йому фото інтимного характеру примушував займатися з ним сексом.

Одна з постраждалих заявила, що артист зґвалтував її одразу після свого концерту, коли їй було 16 років. До цього вона кілька років спілкувалася з музикантом у соціальних мережах. На той момент Мирон вже був відомим репером, йому було приблизно 20-25 років.

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"Я розмовляла і з іншими жінками, вони не погодилися на участь у подкасті. Вони розповіли, що когось він примушував до групового сексу. За словами однієї з них, він примушував її до непідготовленого анального сексу з подальшими травмами, принижував, змушував займатися сексом з іншим чоловіком у його присутності, щось із цього знімалося на камеру", – розповіла журналістка.

Інша дівчина показала скріншоти своїх листувань із зіркою, який просив надіслати йому інтимні фотографії та відверто фліртував з нею. На той момент вона навчалася в дев'ятому класі. Ще одна ймовірна жертва зазначила, що три роки спілкувалася з виконавцем, а познайомилася з ним ще у 13 років. Протягом цього часу, як вона каже, Oxxxymiron розбещував її та примушував до інтимних зв'язків.

"Людина ніколи навіть не вибачилася переді мною. Він розбещував з тринадцяти? 13, 14, 15, 16 років, три роки це тривало, коли я ще вчилася у сьомому класі", – додала дівчина.

Авторка подкасту звернулася за коментарем до самого репера. Щоправда, відповіді вона не отримала, хоча повідомлення співак прочитав. Варто вказати, що останнім часом виконавець майже не виходить на зв'язок. В Instagram його останній допис був опублікований ще в листопаді минулого року. Тоді він повідомив про перенесення концертного туру через проблеми зі здоров'ям.

У 2021 році в емоційному насиллі Федорова також звинуватила його колишня дівчина Віра Маркович. Роман з ним вона закрутила, коли їй було 15 років. Раніше дівчина стверджувала, що музикант зраджував їй та морально тиснув на неї. Після звинувачень артист попросив вибачення в колишньої та заявив, що їхні стосунки його травмували також.

Як відомо, у 2022 році репер засудив повномасштиабне вторгнення Росії в Україну. Після цього Мін'юст РФ вніс його до списку "іноземних агентів". Виконавець емігрував до Європи. Там він провів декілька благодійних концертів. Зібрані кошти у розмірі 60 тисяч доларів Oxxxymiron передав громадській організації в Польщі, яка допомагала українським біженцям.

Вже за рік Мирон Федоров отримав штраф. Його звинуватили в закликах до "сепаратизму" через антивоєнний трек "Ойда". В пісні репер назвав російського диктатора Путіна "старим гномом". Пізніше стало відомо, що проти Федорова розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил діяльності "іноагента".

Нагадаємо, раніше відома українська акторка стала жертвою домагань в театрі. Олена Хохлаткіна розповіла, що отримувала непристойні пропозиції тричі. Сталося це, коли зірка картин "Конотопська відьма", "Смак помсти", "Авантюра на двох" тільки розпочинала свою зіркову кар'єру.

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