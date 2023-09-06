Актор стверджує, що ситуація нібито не варта і виїденого яйця.

Російський актор Олексій Панін, який виїхав з території країни-агресорки на початку повномасштабної війни, вийшов на зв'язок після інформації про своє затримання. Артист підтвердив, що дійсно спілкувався з поліцією, проте видав нову версію того, що сталося.

"Купа інформації в пресі. Якась поліція, депортація... Усе брехня! Абсолютна неправда! Подзвонили вже 58 каналів з усього світу, ніякої депортації. Маленький інцидент, пов'язаний з поліцією. Навіть немає ніякої справи" - заявив Панін на відео, яке він розмістив у своєму Telegram-каналі.

Актор стверджує, що йому смішно говорити про причини свого затримання. Він порівняв цю ситуацію з проїздом у громадському транспорті без квитка. Однак що з ним сталося насправді і чи дійсно Паніна заарештовували через безкоштовне катання трамваями - залишається загадкою.

"Посварилися через квиток на трамвай. Проблема не варта виїденого яйця. Грубо кажучи, проїхав безкоштовно у трамваї без квитка. І вся проблема. Дуже смішно!" - зазначив артист.

Затримання Паніна у Талліні - що відомо

Інформація про те, що актора заарештували в Естонії, з'явилася 5 вересня. Повідомлялося, що Паніна доставили у витверезник. Незабаром Telegram-канали, посилаючись на самого актора, заявили, що артист нібито "ломився" у бордель.

Панін хотів купити алкоголь, але до нього поставилися "по-скотськи". Тому стався конфлікт.

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