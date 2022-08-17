В Instagram у Іванни запитали, чи вагітна вона.

24-річна дружина переможця другого сезону проекту "Голос діти" і 10-го сезону "Голос країни" Романа Сасанчина відповіла на питання, чи вагітна вона. Іванна зізналася, що зараз не при надії, проте про другу дитину вже замислюється. Даною інформацією вона поділилася в Instagram-stories, опублікувавши своє архівне фото.

"Хочу вже, але поки що не вагітна", - написала дівчина у відповідь на питання про вагітність.

Також вона опублікувала кілька фотографій, зроблених в той час, коли вона була в очікуванні своєї дочки Елізабет.

"Тепер сумую за пузиком", - написала дівчина, коментуючи знімок, зроблений з Романом Сасанчиним в ліфті.

Також вона згадала, як на п'ятому місяці у неї боліла спина.

"П'ятий місяць! Як тоді боліла поясниця! Але коли Еліза копалася, то біль забувався", - написала Іванна.

Нагадаємо, раніше Івана зізналася, що втратила дитину. 24-річна дівчина довго не наважувалася розповісти про цю трагічну подію.

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