Наталія Татаринцева переживає через це.

Дружина українського хореографа Жені Кота, пілоністка Наталія Татаринцева в програмі "Мій секрет" розповіла, що вони вже багато років хочуть народити дитину, але у них не виходить.

За словами дівчини, на це могли вплинути постійні тренування і стреси.

"Ти розумієш, коли дівчина, в стресі кожні три дні, виступає і фізично працює... Моя гормональна система одного разу сказала: "Окей, ми поки почекаємо."Я намагаюся себе зараз гармонізувати в цьому. Я не можу не переживати через це, тому що це мій стан, як жінки", - заявила Татаринцева в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Читайте такожБлогерка Стужук показала свого нового хлопця (фото)Також вона додала, що Женя дуже підтримує її в цьому питанні. Чоловік пілоністки каже, що у них буде дитина. І якщо не природним шляхом, то вони все одно знайдуть вихід їх цієї ситуації.

"Женя підтримує мене, ми говорили на цю тему. Якось він мені сказав: "Знаєш, хоч би що там було, мені все одно. Ми зробимо цю дитину або самі, або яким-небудь іншим шляхом. У нас все буде, заспокойся, я з тобою". Ці слова повністю задовольнили мене як жінку", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Євген Кот шокував історією про непристойну пропозицію від знайомого чоловіка.

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