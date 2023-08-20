Він дивом залишився живий.

Український співак і офіцер ЗСУ Женя Галич потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Цей день він назвав другим своїм днем народження.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував кадри з місця аварії. На них видно, що в бойовій машині повністю розбите лобове скло і пом'ятий дах.

На щастя, з самим Галичем і його побратимами все гаразд.

Відео дня

"Життя дало нам ще один шанс. Значить ми тут потрібні. Поборемось. Сьогодні у мене і моїх побратимів другий день народження. Спасибі янголу-охоронцю", - написав Галич.

Чим відомий Женя Галич

Женя Галич - український рок-музикант, учасник гурту O. Torvald. 13 травня 2017 року Євген представляв Україну на Євробаченні-2017 у Києві з композицією "Time". За підсумками спільного голосування членів журі та телеглядачів, пісня отримала 36 балів і посіла 24 місце.

У Галича є дружина і двоє дітей - дочка Єва і син Даня.

На початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ. Він захищає Україну від окупантів. Бував у найгарячіших точках.

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