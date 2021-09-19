Дівчина зістрибнула з балкона багатоповерхівки, а хлопець зірвався з моста.

У Російській Федерації двоє підлітків покінчили життя самогубством під пісню артиста ЛСП "Номери".

Так, 17-річна дівчина вийшла в прямий ефір в Instagram і показала, як сидить на балконі однієї з багатоповерхівок. Під рядки пісні "і каменем вниз, з даху будинку" дівчина зістрибнула і полетіла вниз. Відомо, що дівчина розбилася на смерть.

Другий випадок стався з хлопцем, який теж вів прямий ефір і на цих же рядках з пісні зірвався з моста. У зв'язку з цими двома подіями група ЛСП вирішила видалити цей трек із загального доступу. "Як не сумно про це говорити, ми прийняли рішення видалити трек "Номери" з усіх майданчиків", - написав менеджер артиста в Twitter.

Відзначимо, що в 2018 році цю пісню вже блокували в мережах через те, що там описується один із способів здійснення самогубства.

Хто такий ЛСП

Олег Савченко, більш відомий під сценічним псевдонімом ЛСП - білоруський співак, репер і автор пісень. Сольну кар'єру розпочав у 2007 році, відтоді випустив три міні-альбоми та шість студійних альбомів.

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Автор: Діана Могилєвич