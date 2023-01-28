У мережу потрапив райдер артистів, в якому зазначено - заборонені навіть фото з артистами.

У мережі опублікували райдер Леоніда Агутіна і Анжеліки Варум. Після скандалу з Валерієм Меладзе, який відповів "Героям Слава!" на фразу гостя "Слава Україні!", зірки вирішили перестрахуватися.

Як повідомив Telegram-канал Mash, Леонід Агутін і Анжеліка Варум зараз живуть в Майамі, але готові приїжджати в Росію і виступати. У порівнянні з минулим роком, ціни на їхні концерти зросли - зараз заплатити доведеться 5 мільйонів рублів (2,6 мільйона гривень). У райдері сказано, що Варум не виступає в Дубаї.

Зазначимо, після 24 лютого 2022 року артисти заявили, що вони "поза політикою". Спочатку з'явилася інформація про те, що пара нібито взяла участь у концерті на підтримку України, проте потім офіційні представники зірок спростували це.

Відео дня

"Не потрібно перебріхувати слова і ніяких гасел артисти не вимовляли! Досить піти на сторінки артистів і прочитати. Артисти висловили своє співчуття невинним жертвам бойових дій і виступили за переговори! А участь Агутіна і Варум у концерті "на підтримку України", що відбувся 20 березня 2022 року, — це чиста брехня. Будь-який охочій може подивитися концерт в Ютубі", - йдеться в повідомленні на YouTube-каналі артистів.

Скандал з Валерієм Меладзе

Під час одного з корпоративів, на якому виступав Меладзе, гість записував відео і попросив передати привіт дружині. Валерій звернувся до дружини, за що чоловік подякував йому і сказав "Слава Україні!" Той відповів "Героям Слава!" і тут же попросив говорити тихіше.

У Росії артиста вимагають позбавити громадянства за це, а також знайшли ким замінити його на майбутніх концертах.

Нагадаємо, Меладзе боягузливо виправдатися за фразу "Героям слава!"

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