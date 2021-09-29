Співачка ледь не задихнулася під час підготовки до шоу.

Українська співачка Тіна Кароль на своєму YouTube-каналі розповіла про інцидент, який стався під час підготовки одного з її шоу.

Виявляється, що співачка хотіла, щоб разом з нею на сцені виступали і її двійники. Для цього потрібно було зробити всім дівчатам однакові маски. Так, Кароль прийшла в майстерню, де їх виготовляють з гіпсу. Майстри нанесли їй на обличчя гіпс. І коли він почав сохнути, то здавлював її голову. У підсумку Тіна ледь не задихнулася. А найстрашніше те, що відбувалося це в момент, коли в кімнаті нікого не було.

"Я поперлася сама в підвал, де хлопці професійно роблять маски. Вони замотали мою голову в гіпс. Залишили тільки отвори для носа, щоб я могла дихати. Цей гіпс почав сохнути і поступово здавлюватися. Воно почало душити мене, я розумію, що в кімнаті нікого немає", - сказала Кароль.

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Також вона додала, що у зв'язку з цією ситуацією у неї почалася панічна атака, з якою вона ледь впоралася. У підсумку вона попросила майстра зняти гіпс, бо вже не могла вільно дихати. Звичайно, маски так і не вийшли, але Тіна придумала інший спосіб, як втілити свою задумку в реальність.

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Автор: Діана Могилєвич