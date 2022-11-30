У зв'язку з цим Даніела Заюшкіна вирішила нагадати правила користування генератором.

Солістка українського гурту Vivienne Mort - Даніела Заюшкіна - розповіла, що через неправильне використання генератора загинула її близька людина.

На своїй сторінці в Instagram вона написала, що останнім часом почастішали випадки отруєння чадним газом. А все тому, що люди почали масово купувати генератори в боротьбі з відключенням електроенергії.

"За останні дні я дізналася про багато випадків отруєння чадним газом при використанні генератора вдома. В одному селі дві сім'ї заснули і не прокинулися, бо не знали або не дотримувалися правил безпеки при використанні генератора. Також з цієї причини загинула близька мені людина", – розповіла Заюшкіна.

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Також вона нагадала, що генератор не можна ставити в будинку - він повинен знаходитися на вулиці мінімум в шести метрах від будинку. Там же його і потрібно заправляти. Крім того, Даніела уточнила, що бензин або дизель слід зберігати подалі від генератора, і під час роботи він не повинен торкатися стін.

Нагадаємо, раніше зірка "Орла і решки" Бєдняков звернувся до померлої в Маріуполі мами.

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